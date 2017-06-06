Причиной сбоя в работе British Airways стала ошибка инженера

Работник компании неправильно подключил бесперебойное питание хранилища информации авиаперевозчика.

В авиакомпании нашли виновника крупного сбоя flickr.com

ВладельцыBritish Airways сообщили о том, что причиной сбоя в работе компьютерной системы, в результате которого были отменены рейсы тысяч пассажиров, стал человеческий фактор.

Как заявил на конференции глава холдинга IAG Вилли Уолш, виновником сбоя стал инженер, который отключил бесперебойное питание от одного из основных хранилищ информации British Airways, а после неправильно подключил его обратно. Это привело к сбою в работе системы, а на ее восстановление потребовалось время.

"Мне вполне понятно, как можно по ошибке отключить питание. Мне совершенно не понятно, каким образом можно совершить ошибку, вновь подключая питание", - отметил Уолш на международной конференции работников индустрии гражданской авиации в Мексике.

В компании уже начали внутренне расследование, чтобы "извлечь урок из ошибки".

Напомним, в конце мая авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с серьезным компьютерным сбоем. Тысячи пассажиров не смогли вылететь в пункты назначения.

Работа авиаперевозчика была восстановлена спустя несколько суток.