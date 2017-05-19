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Правительство Японии разрешило императору отречься от престола

19 мая в 12:45

В правительстве подготовили соответствующую процедуру, хотя она и не предусмотрена законом.

Акихито
В Японии императору позволили отречься от престола
Правительство Японии подготовило разрешение для императора, согласно которому он может отречься от престола. Законы Японии не предусматривают такой процедуры, но 83-летний император Акихито попросил сделать для него исключение, пишет Euronews.

Решение еще должен одобрить японский парламент, однако предполагается, что он поддержит его. Наследником Акихито станет его старший сын, 57-летний Нарухито.

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Ранее сообщалось, что новый император Японии в случае отречения Акихито от престола сможет унаследовать власть в начале 2019 года. 

Японское правительство ранее прогнозиовало, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А до этого времени необходимо подготовить законодательную базу. 

Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле 2016 года.  Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Япония Акихито император разрешение
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