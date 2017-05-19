Правительство Японии разрешило императору отречься от престола

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В правительстве подготовили соответствующую процедуру, хотя она и не предусмотрена законом.

В Японии императору позволили отречься от престола

Правительство Японии подготовило разрешение для императора, согласно которому он может. Законы Японии не предусматривают такой процедуры, но 83-летний император Акихито попросил сделать для него исключение, пишет Euronews

Решение еще должен одобрить японский парламент, однако предполагается, что он поддержит его. Наследником Акихито станет его старший сын, 57-летний Нарухито.

Ранее сообщалось, что новый император Японии в случае отречения Акихито от престола сможет унаследовать власть в начале 2019 года.

Японское правительство ранее прогнозиовало, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А до этого времени необходимо подготовить законодательную базу.

Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле 2016 года. Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.