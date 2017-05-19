Правительство Японии разрешило императору отречься от престола

В правительстве подготовили соответствующую процедуру, хотя она и не предусмотрена законом.
Решение еще должен одобрить японский парламент, однако предполагается, что он поддержит его. Наследником Акихито станет его старший сын, 57-летний Нарухито.
Японское правительство ранее прогнозиовало, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А до этого времени необходимо подготовить законодательную базу.
Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле 2016 года. Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.ZN.UA