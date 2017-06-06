Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России за Крым

Вопрос о продлении санкций, скорее всего, будет утвержден на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня.
Вопрос о продлении санкций ЕС против России будет представлен Совету ЕС для принятия решения о продлении санкций на год.
По словам источника, это решение будет принято на одном из ближайших Советов ЕС. "Очень, очень вероятно - на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня", - сказал он, хотя, по его словам, это еще будет уточняться.
Подробнее о нарушении санкционного режима в аннексированном Крыму иностранными компаниями читайте в статье Валентины Самар "Подход. Обход. Фиксация. Как китайские и турецкие компании нарушают режим санкций в Крыму" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Подробнее о сегодняшней ситуации в Крыму читайте в материале "Крым: три года оккупации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс , ZN.UA ,