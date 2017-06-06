Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России за Крым

Вопрос о продлении санкций, скорее всего, будет утвержден на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня.

ЕС продлит санкции против русских оккупантов Крыма Центр журналистских расследований

Постоянные представители стран ЕС согласовали без обсуждения продление санкций против России, введенные после оккупации Крыма, сообщил агентству "Интерфакс" европейский дипломатический источник.

Вопрос о продлении санкций ЕС против России будет представлен Совету ЕС для принятия решения о продлении санкций на год.

По словам источника, это решение будет принято на одном из ближайших Советов ЕС. "Очень, очень вероятно - на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня", - сказал он, хотя, по его словам, это еще будет уточняться.

Подробнее о нарушении санкционного режима в аннексированном Крыму иностранными компаниями читайте в статье Валентины Самар "Подход. Обход. Фиксация. Как китайские и турецкие компании нарушают режим санкций в Крыму" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Подробнее о сегодняшней ситуации в Крыму читайте в материале "Крым: три года оккупации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".