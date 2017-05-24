Польша указала в оборонной доктрине Россию как главную угрозу - Rzeczpospolita

Варшава не исключает, что Москва может решиться на агрессию против страны-участницы НАТО.

Польша считает Россию главной угрозой в регионе. sputnik.az

Членство ви ЕС остается ключевым для безопасности Польши. А главным источником нестабильности в регионе стала Россия. Об этом говорится в оборонной доктрине Польши, которая предусматривает усиление оборонных возможностей, наращивание сил сдерживания, а также проведение изменений в системе командования.

Как сообщает Rzeczpospolita, министр обороны Антони Мацеревич представил доктрину в Академии военного искусства в Варшаве. Она была сформулирована на основе стратегического обзора обороны, который завершился в прошлом месяце. С польской оборонной доктриной уже можно ознакомиться на сайте Минобороны страны.

Документ также предусматривает модернизацию противовоздушной обороны Польши и усиление артилерийских сил. Приоритетом для польской армии останется повышение готовности к защите собственной территории. Но доктрина также допускает участие в иностранных операциях совместно с союзниками. Также в документе говорится о плане построения оборонных пунктов, которые бы мешали врагу продвигаться польской территорией. Доктрина отмечает, что безопасность Польши пережде всего зависит от ее Вооруженных сил. В то же время она указывает на то, что безопасность страны остро зависит и от энергетического обеспечения.

Главным источником угроз для Польши доктрина считает агрессивную политику России, ее нарушения международных законов, применение грубой силы против других стран, а также попытки дестабилизировать НАТО и ЕС.

В марте российского шпиона в Польше осудили до четырех лет тюрьмы. Юриста Станислава Ш. (имеет двойное гражданство - российское и польское) и подполковника польской армии Збигнева И. арестовали в октябре 2014 года. Обоих обвинили в шпионаже в пользу российской военной разведки. В 2016 году Военный окружной суд в Варшаве приговорил Збигнева И. к шести годам лишения свободы.