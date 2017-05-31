Половина жителей России доверяют Рамзану Кадырову

Раздражение, неприязнь и другие негативные чувства к Рамзану Кадырову испытывают 11% граждан Российской Федерации.

Русские любят Кадырова, хотя и меньше, чем Путина Сайт президента России

Почти половина жителей России (49%) заявили, что главе Чеченской республикиможно доверять, свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

При этом 26% респондентов считают, что Кадырову доверять нельзя, а 25% затруднились ответить.

Уважение к Рамзану Кадырову испытывают 15% жителей России, симпатию - 10%, не могут сказать ничего плохого – 24%, нейтральное, безразличное отношение – 33%, не могут сказать ничего плохого – 6%, раздражение – 3%, неприязнь – 2%.

Опрос "Левада-центра" был проведен 19 – 22 мая 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации.

2 мая канцлер Германии Ангела Меркель в ходе однодневного визита в Сочи призвала президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с правами ЛГБТ-сообщества в Чечне.