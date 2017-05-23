Экспериментальный, интерактивный, основанный на данных подход набирает обороты в политике.

Политики используют психологические методики для достижения целей. The Economist

В 2013 году тысячи школьников вполучили письмо от студента gj имtys Бен из Бристольского университета. Все они только что получили аттестаты об общем среднем образовании с хорошими оценками. Однако, они были воспитанниками школ, выпускники которых в основном не поступают в университет. А если и поступают, то где-то неподалеку от родного города, что говорит о том, что школа не воспитала в них амбиций и стремлений.

В своем письме Бен объяснил, что работодателей действительно волнует репутация университета, который окончили их потенциальные работники. Он также указал, что пристижные университеты могут быть более дешевыми для бедных учеников, потому что они оказывают большую финансовую помощь. Бен подчеркнул, что когда сам был абитуриентом, не знал об этом.

Письмо студента имело большой эффект. Исследование, опубликованное в марте, выявило, что после школы студенты, которые получили письмо Бена и аналогичное письмо от кого-то еще через месяц, чаще вступали в пристижные университеты, чем те, кто получил только одно такое обращение или не получил ни одного. Университеты столкнулись с наплывом необеспеченных студентов и, соответственно, с ростом расходов на помощь им. Министерство образования Британии думает о том, чтобы свернуть эту программу.

На самом же деле это был эксперимент Behavioural Insights Team (BIT) - компании, которая вышла из собственности британского правительства в 2014 году, но остается частично государственной. BIT была одной из первых компаний, которая разработала механизмы, помогающие политикам изменять поведение избирателей через "подначивание", а не через налоги и законы. Этот подход распространяется. Его используют правительства от Австралии до Катара, а также организации, такие как Всемирный банк и ООН.

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что когда BIT только была создана в 2010 году, сама идея такого психологического воздействия на избирателей встретила сопротивление. Некоторые критики боялись, что "подначивание" не принесет существенных результатов. А его эффект со временем будет сокращаться. Другие предостерегали, что правительства таким образом подойдут слишком близко к манипуляции массами. В последнее время, некоторые открытия в поведенческих науках были поставлены под сомнение, поскольку исследователи во многих сферах попытались повторить известные результаты и потерпели неудачу. Однако, по большому счету, все эти сомнения были развеяны. Даже в случаях, когда конкретные результаты оказывались ошибочными, экспериментальный, интерактивный, основанный на данных подход к политике добивался успеха во многих местах, и не только при использовании отделами, а целыми правительствами. В "подзуживании" мало нового.



"В Книге Бытия Сатана так делал, и Ева тоже", - писал Касс Санстейн из Гарвардского университета.

Со середины 20-го века психологи, такие как Стэнли Милгрэм и Филипп Зимбардо продемонстрировали, на сколько чувствительны люди к социальному давлению. Дэниел Ханеман и Амос Тверски описали ментальные клише и склонности, которые влияют на принятие решений. Дайл Карнеги и Роберт Чарлдини писали популярные книги об убедительности и убежденности. Компании, особенно технологические, ретейлинговые и рекламные, использовали поведенческие науки для формирования восприятия бренда, моделирования поведения клиентов и, что самое важное, увеличения продаж.

Но использование психологических методик правительствами для достижения политических целей было нерегулярным и несистематическим. По словам директора BIT Дэвида Галперна, политики всегда были обеспокоены тем, что психология "излишне подобна экономики". Ситуация начала меняться после того, как Санстейн и экономист Ричард Талер опубликовали в 2008 году книгу "Подначивание". Книга атаковала предположение о рациональном принятии решений, свойственном для большинства экономических моделей, и продемонстрировала, как "архитектура выбора" может быть изменена, если слегка "подбить" людей поступить иначе.

В 2009 году Барак Обама назначил Санстейна председателем отдела информации и регуляторных вопросов в Белом доме. Через год Талер стал советником британского правительства и основал BIT, который прозвали "подразделением подначивания". Если бы BIT не сэкономил правительству по меньшей мере в десять раз больше стоимости его функционирования, Лондон собирался закрыть компанию. Но она работает до сих пор, экономя правительству в 20 раз больше своего содержания. При этом, компания стала знаковой на фоне глобального тренда. Теперь многие правительства используют психологическую методику для сбережения денег.

В 2014 году Белый дом учредил "Подразделение социальных и поведенческих наук". Того же года эксперт Абериствитского университета Марк Вайтхэд насчитал 51 страну, которая "определенным образом проводит политические инициативы" под влиянием поведенческих наук. Неправительственные организации, такие как Ideas42, которая была создана в Гарвардском университете в 2008 году, помогает проводить десятки экспериментов, связанных с методикой "подначивания" по всему миру. В 2015 году Всемирный банк создал группу, которая до сих пор использует поведенческие методы для воздействия в 52 странах. ООН использует такие психологические методы для достижения "целей устойчивого развития" со списка задач до 2030 года.

Новейшие технологии вносят изменения в политическую жизнь разных стран. В прошлом году издание Das Magazin выяснило, что Дональд Трамп мог победить на выборах в США благодаря Big Data и новому методу анализа избирателей. Команда республиканца наняла компанию, которая помогла более эффективно воздействовать на избирателей благодаря анализу поведения избирателей в социальных сетях.