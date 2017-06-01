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Петренко рассказал о готовности юридических механизмов к введению визового режима с Россией

1 июня в 15:07

В случае политического решения, Украина будет готова к введению виз.

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Петренко утверждает про юридическую готовность Украины к введению виз с Россией
kmu.gov.ua
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что юридические механизмы по введению визового режима с Россией готовы. По словам министра, для введения виз необходимо лишь политическое решение, дальше последует чисто технический процесс.

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По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги виза Украина Россия министр граница
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