Петренко рассказал о готовности юридических механизмов к введению визового режима с Россией

В случае политического решения, Украина будет готова к введению виз.

Петренко утверждает про юридическую готовность Украины к введению виз с Россией kmu.gov.ua

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что юридические механизмы по введению визового режима с Россией готовы. По словам министра, для введения виз необходимо лишь политическое решение, дальше последует чисто технический процесс.

По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.