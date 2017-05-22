Падение реальных доходов жителей России ускорилось

Доходы жителей России падают с 2014 года. Несмотря на успешное взятие "пика кризиса", падение ускоряется.
Реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.Интерфакс , ZN.UA ,