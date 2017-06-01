Обама купил особняк за восемь миллионов долларов



Дом расположен в одном из самых престижных районов Вашингтона.

Обама купил дом, который ранее арендовал Business Insider

Экс-президентСоединенных штатов Америки купил дом в одном из престижных районов Вашингтона. Ранее этот особняк, расположенный в районе Калорама, семья бывшего главы США арендовала. За дом Обама заплатил 8,1 млн долларов, пишет Washington Post , ссылаясь на риэлтерское агентство.

В доме нем восемь спален и 10 санузлов, отмечает издание. В нем семья Обамы намерена жить, пока младшая дочь Саша не закончит школу. Учитывая, что президент (экс-президент – ред.) и госпожа Обама останутся в Вашингтоне как минимум на два с половиной года, они посчитали целесообразным приобрести дом, а не снимать его", - сказал официальный представитель Обамы Кевин Льюис, слова которого приводит издание.

Ранее в Калораме также жили экс-президенты США Вудро Вильсон, Уильям Тафт, Франклин Рузвельт, Уоррен Гардинг и Герберт Гувер.

Дом Обамы – самый дорогой в районе Калорама после дома основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса, который стоит около 23 млн долларов.

Еще в ноябре 2016 года портал Business Insider сообщал, что Обама будет жить в доме, который принадлежит бывшему пресс-секретарю Белого дома (во время президента Билла Клинтона) Джо Локхарту.