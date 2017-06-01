Топ Новости
<
>

Новую сессию Генассамблеи ООН возглавил дипломат из Словакии

1 июня в 07:31

Министр иностранных дел Словакии приступит к обязанностям в Генассамблее в сентябре.

Мирослав Лайчак
Дипломат из Словакии возглавил сессию Генассамблеи ООН
В среду Генеральная Ассамблея ООН без голосования избрала министра иностанных дел Словакии Мирослава Лайчака председателем 72-й сессии Генеральной ассамблеи.

Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства, сообщает Центр новостей ООН.

"Наша общая цель – добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств", - сказал словакский дипломат.

Он отметил, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов.

Лайчак ранее также работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве, занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря ООН в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.

Читайте также: Россия продает КНДР энергоносители, вопреки санкциям Совбеза ООН

Генеральная Ассамблея является единственным универсальным органом, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В начале 1946 года в состав Генеральной Ассамблеи входило 51 государство, сейчас их — 193.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ООН Ассамблея Словакия сессия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...