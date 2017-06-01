Новую сессию Генассамблеи ООН возглавил дипломат из Словакии

Министр иностранных дел Словакии приступит к обязанностям в Генассамблее в сентябре.
Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства, сообщает Центр новостей ООН.
"Наша общая цель – добиваться повышения эффективности ООН, которая учитывала бы интересы всех государств", - сказал словакский дипломат.
Он отметил, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов.
Лайчак ранее также работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве, занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря ООН в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.
Генеральная Ассамблея является единственным универсальным органом, который несет ответственность за мир и безопасность, развитие, ликвидацию бедности и инфекционных заболеваний, разоружение, обеспечение прав человека и защиту окружающей среды. В начале 1946 года в состав Генеральной Ассамблеи входило 51 государство, сейчас их — 193.ZN.UA