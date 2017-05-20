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Неизвестный сжег себя на центральной площади Мюнхена

20 мая в 03:06

"С германской земли больше никогда не должна начаться война", написал перед смертью мужчина, совершивший акт самоссожжения.

Пожар огонь
Мужчина совершил акт самосожжения в Мюнхене
serblog.ru
Неизвестный мужчина совершил акт самосожжения на центральной площади Мюнхена Мариенплац,

В ночь на пятницу  54-летний мужчина заехал на своем автомобиле в пешеходную зону Мариенплац, вышел из машины, облил себя несколькими литрами бензина и поджог.

Через час мужчина скончался в клинике.

Мотивы его действий остаются неизвестными. Однако на автомобиле мужчина оставил две надписи фломастером: "С германской земли больше никогда не должна начаться война" и "Амри - это верхушка айсберга".

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Напомним, вечером 19 декабря 2016 года, грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.  Грузовиком управлял выходец из Туниса Анис Амри. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

 

По материалам: Интерфакс
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