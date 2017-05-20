Неизвестный сжег себя на центральной площади Мюнхена

"С германской земли больше никогда не должна начаться война", написал перед смертью мужчина, совершивший акт самоссожжения.
В ночь на пятницу 54-летний мужчина заехал на своем автомобиле в пешеходную зону Мариенплац, вышел из машины, облил себя несколькими литрами бензина и поджог.
Через час мужчина скончался в клинике.
Мотивы его действий остаются неизвестными. Однако на автомобиле мужчина оставил две надписи фломастером: "С германской земли больше никогда не должна начаться война" и "Амри - это верхушка айсберга".
Напомним, вечером 19 декабря 2016 года, грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. Грузовиком управлял выходец из Туниса Анис Амри.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".
Интерфакс