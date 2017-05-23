Население Китая может оказаться меньше, чем считалось - Wyborcza

Эксперт выяснил, что чиновники просчитались на 90 миллионов граждан.
Однако, может оказаться, что все же Китай уступает первенство южноазиатской стране. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на оценки китайского демографа Ю Фусяня, которые экперт представил на конференции демографических проблем в Пекинском университете.
Ученый проверил официальные китайские данные о населении и пришел к выводу, что они переоценены на 90 миллионов человек. В частности, по официальным подсчетам за период с 1991 до 2016 года в Китае родилось 464,8 миллионов детей. Ю выяснил, что эта цифра ошибочна. И на самом деле новорожденных было 377,6 миллионов.
Однако, дело не только в просчете при оценке демографических данных. Из-за того, что в Китае рождается меньше детей, чем считалось, население страны может скоро состариться. А это означает, что Пекин может встать перед проблемой, решение которой он откладывал на будущее. Система здравоохранения и пенсионная система в Китае только формируются. И китайские чиновники боятся, что их страна может постареть раньше, чем станет богатой. Также существуют страхи относительно способности удержать экономическую динамику, поскольку с 2013 года знаменитая дешевая рабочая сила Китая начала сокращаться.
В начале года сообщалось, что в Китае произошел демографический взрыв. После отмены запрета на второго ребенка в стране с 2016 года родились 17,86 млн детей, хотя в предыдущие несколько лет средняя рождаемость за год составляла 1,4 млн человек.ZN.UA