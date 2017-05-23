Население Китая может оказаться меньше, чем считалось - Wyborcza

Эксперт выяснил, что чиновники просчитались на 90 миллионов граждан.

В Китае может оказаться на 90 миллионов меньше жителей. Синьхуа | Xinhua News

В прошлом году данные о населенииговорили, что в стране живет 1,38 миллиарда людей. Это означало, что страна наиболее населенная из всех на планете. На втором месте разместилась Индия с 1,33 миллиарда граждан.

Однако, может оказаться, что все же Китай уступает первенство южноазиатской стране. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на оценки китайского демографа Ю Фусяня, которые экперт представил на конференции демографических проблем в Пекинском университете.

Ученый проверил официальные китайские данные о населении и пришел к выводу, что они переоценены на 90 миллионов человек. В частности, по официальным подсчетам за период с 1991 до 2016 года в Китае родилось 464,8 миллионов детей. Ю выяснил, что эта цифра ошибочна. И на самом деле новорожденных было 377,6 миллионов.

Однако, дело не только в просчете при оценке демографических данных. Из-за того, что в Китае рождается меньше детей, чем считалось, население страны может скоро состариться. А это означает, что Пекин может встать перед проблемой, решение которой он откладывал на будущее. Система здравоохранения и пенсионная система в Китае только формируются. И китайские чиновники боятся, что их страна может постареть раньше, чем станет богатой. Также существуют страхи относительно способности удержать экономическую динамику, поскольку с 2013 года знаменитая дешевая рабочая сила Китая начала сокращаться.

В начале года сообщалось, что в Китае произошел демографический взрыв. После отмены запрета на второго ребенка в стране с 2016 года родились 17,86 млн детей, хотя в предыдущие несколько лет средняя рождаемость за год составляла 1,4 млн человек.