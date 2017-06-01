На спиртзаводе в США прогремел взрыв, есть раненые

К месту происшествия прибыли пожарные и медики.
Инцидент зафиксирован на заводе Didion Milling. К месту происшествия прибыли машины пожарной службы и более трех вертолетов скорой помощи.
Согласно данным медиков, несколько человек получили ожоги, однако точное количество пострадавших при взрыве не уточняется.
Напомним, ранее на станции техобслуживания в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали четыре человека, три из которых были госпитализированы с ожогами.
25 мая в Афинах взорвали автомобиль бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса. Пападемос и его водитель получили травмы ног, но угрозы жизням нет.ZN.UA