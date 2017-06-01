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На спиртзаводе в США прогремел взрыв, есть раненые

1 июня в 11:35

К месту происшествия прибыли пожарные и медики.

взрыв
На спиртзаводе в южном Висконсине прогремел взрыв
На заводе по производству спирта в  американском городе Камбрия в штате Висконсин в ночь со среды на четверг, 1 июня, прогремел взрыв, сообщает АВС со ссылкой на шерифа федерального округа Колумбия Денниса Ричардса.

Инцидент зафиксирован на заводе Didion Milling. К месту происшествия прибыли машины пожарной службы и более трех вертолетов скорой помощи.

Согласно данным медиков, несколько человек получили ожоги, однако точное количество пострадавших при взрыве не уточняется.

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Напомним, ранее на станции техобслуживания в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали четыре человека, три из которых были госпитализированы с ожогами.

25 мая в Афинах взорвали автомобиль бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса. Пападемос и его водитель получили травмы ног, но угрозы жизням нет.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв завод спирт США
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