На спиртзаводе в США прогремел взрыв, есть раненые

К месту происшествия прибыли пожарные и медики.

На спиртзаводе в южном Висконсине прогремел взрыв

На заводе по производству спирта в американском городе Камбрия в штате Висконсин в ночь со среды на четверг, 1 июня, прогремел взрыв, сообщает АВС со ссылкой на шерифа федерального округа Колумбия Денниса Ричардса.

Инцидент зафиксирован на заводе Didion Milling. К месту происшествия прибыли машины пожарной службы и более трех вертолетов скорой помощи.

Согласно данным медиков, несколько человек получили ожоги, однако точное количество пострадавших при взрыве не уточняется.

Напомним, ранее на станции техобслуживания в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали четыре человека, три из которых были госпитализированы с ожогами.

25 мая в Афинах взорвали автомобиль бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса. Пападемос и его водитель получили травмы ног, но угрозы жизням нет.