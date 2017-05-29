На Шри-Ланке в результате наводнений погибли более 150 человек

На остров обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни.

В Шри-Ланке - сильнейшее наводнение

В результате сильнейших за последние 14 лет ливней на Шри-Ланке произошло наводнение , жертвами которого уже стали 151 человек. Еще 111 человек считаются пропавшими без вести.

Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стали 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей были эвакуированы, сообщает "Русская служба Би-би-си".

К спасательным работам подключились военные. Эвакуированы около полумиллиона человек, многие из которых остались без жилья.

Многие жители острова остались без крыши над головой

В прибыли корабли ВМС Индии с гуманитарными грузами.

Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.

В мае 2016 года во время наводнения на Шри-Ланке погибли более 100 человек.