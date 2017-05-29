На Шри-Ланке в результате наводнений погибли более 150 человек

На остров обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни.
Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стали 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей были эвакуированы, сообщает "Русская служба Би-би-си".
К спасательным работам подключились военные. Эвакуированы около полумиллиона человек, многие из которых остались без жилья.
Многие жители острова остались без крыши над головой
В прибыли корабли ВМС Индии с гуманитарными грузами.
Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.
В мае 2016 года во время наводнения на Шри-Ланке погибли более 100 человек.Русская служба Би-би-си