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Лондонская полиция намерена арестовать Ассанжа, несмотря на прекращение дела против него

19 мая в 16:58

В полиции указали, что Ассанж не явился в суд после того, как его освободили под залог.

Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора
Ассанжу пока не стоит покидать посольство Эквадора
Британские правоохранители намерены арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа когда он покинет посольство Эквадора в Лондоне, несмотря на решение шведской власти прекратить расследование по уголовному делу против него.

Как сообщает "Радіо Свобода", в заявлении полиции Лондона это обосновали тем, что Ассанж не явился в суд после того, как его освободили под залог.

"Полиция британской столицы обязана выполнить этот ордер (на арест, – ред.), как только он оставит посольство", – говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее стало известно, что шведская прокуратура прекратила расследование по уголовному делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также готова аннулировать ордер на его арест.

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Напомним, Интерпол выдал ордер на арест Ассанжа 1 декабря 2010 года. Он был объявлен в международный розыск.

До этого времени Ассанж обвинялся Швецией в изнасиловании в городе Энчепинг, двух случаях сексуального домогательства и "незаконном принуждении", в чем Ассанжа обвиняют две женщины. Все это якобы было совершено в течение двух дней в августе, когда Ассанж находился в Швеции с рабочим визитом.

с 2012 года Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании. Он попросил политического убежища, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, которая в свою очередь может выдать его США.

Вместе с тем, ранее Ассанж заявлял о том, что готов сдаться США при условии освобождения своего информатора -  бывшего офицера армии США Челси Мэннинга. 

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Ассанж арест Лондон
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