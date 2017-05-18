Король Нидерладов инкогнито работал пилотом

Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах, а пассажиры иногда узнавали его голос.

Король Нидерландов не хочет терять профессию Википедия

Король Нидерландов Виллем-Александр после вступления на престол инкогнито работал пилотом самолета пассажирских авиалиний. Пассажиры иногда узнавали голос короля, который работал в должности второго пилота дважды в месяц. "Преимущество в том, что я всегда могу тепло поприветствовать пассажиров от лица капитана и команды. И мне не приходится называть свое имя", - расссказал Виллем-Александр.

Король управлял самолетом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании голландской KLM. Ее пассажирами, как правило, становятся деловые люди, которые направляются в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы, пишет "Русская служба Би-би-си".

В интервью газете De Telegraaf король рассказал, что собирается продолжить управлять самолетом, а летом пройдет курсы управлением более крупным лайнером Boeing 737s, на которые авиакомпания заменила самолеты Fokker в этом году.

Король Виллем-Александр взошел на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. В апреле этого года королю Нидерландов исполнилось 50 лет.