Король Нидерладов инкогнито работал пилотом

Монарх летал в качестве второго пилота на рейсах, а пассажиры иногда узнавали его голос.
Король управлял самолетом на пассажирских рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании голландской KLM. Ее пассажирами, как правило, становятся деловые люди, которые направляются в Британию, Германию, Норвегию и другие страны Европы, пишет "Русская служба Би-би-си".
В интервью газете De Telegraaf король рассказал, что собирается продолжить управлять самолетом, а летом пройдет курсы управлением более крупным лайнером Boeing 737s, на которые авиакомпания заменила самолеты Fokker в этом году.
Король Виллем-Александр взошел на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. В апреле этого года королю Нидерландов исполнилось 50 лет.Русская служба Би-би-си