КНДР направила протест американскому Конгрессу по поводу усиления санкций

Такой шаг дипломатической активности является достаточно необычным для Северной Кореи.

Северная Корея назвала новые санкции «ужасным действием против человечности» obozrevatel.com

КНДР направила официальный протест Конгрессу США по поводу принятия нового ужесточенного пакета санкций. Комитет по международным делам парламентаназвал новые санкции "ужасным действием против человечности", сообщает AP

Ранее КНДР неоднократно осуждала действия США и союзников, однако эпизод с официальным протестом Конгрессу является необычным шагом для северокорейского режима.

Ранее президент США Дональдвстретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в условиях обострения напряженности относительно программы создания ядерного оружия в КНДР, "если обстоятельства будут подходящими".Белый

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.