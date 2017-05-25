Ключевой документ в деле ФБР против Клинтон во время выборов мог быть российским фейком - WP

Во время выборов Коми набросился на Клинтон с обвинениями, опираясь на российский документ, в подлинности которого ФБР не было уверено.

Коми критиковал Клинтон во время выборов, опираясь на документ, который мог быть фейком. Flickr / Hillary for America

Тайный документ, который сыграл ключевую роль в том, как тогдашний директорДжеймс Коми поступил с делом против Хиллари Клинтон за использование личного почтового сервера в разгар президентских выборов в США, считали возможным фэйком.

Об этом изданию Washington Post, лояльному к Демократической партии, сказали источники, знакомые с содержанием документа.

Посреди периода президентских праймериз в 2016 году ФБР получило то, что называли российским документом разведки, в котором говорилось о сговоре между избирательной командой Хиллари Клинтон и Департаментом юстиции по расследованию на тему использования ней секретной информации на своем частном почтовом сервере.

Российский документ описывал электронное письмо тогдашнего Генерального прокурора Лоретты Линч, в котором она уверяла кого-то из команды Клинтон в том, что расследование по серверу кандидата-демократа не зайдет далеко.

Нынешние и бывшие чиновники сказали Washington Post, Коми опирался на этот документ, когда в июне объявил без согласия Департамента юстиции, что расследование завершено. Тогда он раскритиковал Клинтон и сделал громкое заявление о существовании доказательств нарушения со стороны экс-Госсекретаря. В Демократической партии считают, что этот поступок директора ФБР помог Трампу победить на выборах.

Но по собственной оценке ФБР, документ на самом деле был ненадежным разведывательным источником. Источники сказали Washington Post, что в ведомстве подозревали, что российский документ вообще был фейком, призванным сбить бюро с толку. Американские граждане, упомянутые в документе, уверяют, что не знакомы, никогда не общались и не переписывались. Следователи долгое время ставили под сомнение документ, а в августе ФБР официально пришло к выводу, что он ненадежный.

Нынешние и бывшие чиновники сказали изданию, что секретный документ дал Коми оправдание для чрезвычайных действий летом, когда он сделал заявление относительно расследования против Клинтон без ведома Департамента юстиции. У Коми не было выбора, потому что он боялся, что Линч не объявит никаких обвинений против Клинтон и засекретить данные. А легитимность всего дела будет под сомнением.

Ранее Клинтон обвинила Россию и главу ФБР в своем поражении на выборах. По ее словам, она была на пути к победе до тех пор, пока глава ФБР Джим Коми не возобновил дело по поводу ее почтовой переписки, а Россия не выложила документы переписки Демократов на WikiLeaks.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Тем временем, издание Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичментаТрампа. Кое-кто из конгрессменов убежден, что отсутствия фактов, которые бы доказывали обвинения Трампа в адрес Обамы относительно прослушивания, уже достаточно, чтобы начать процесс.