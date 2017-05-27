Китайская поддержка России вышла за рамки обмена любезностями – эксперт

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Страны имеют согласованные позиции по стратегическим друг для друга вопросам.

Россия и Китай согласовали свои позиции по стратегическим вопросам, чтобы углубить сотрудничество minenergo.gov.ru

Последовательная поддержка Москвы в периферийных для Китая, но потенциально опасных для его имиджа, вопросах уже вышла за рамки простого обмена любезностями. Поддержка претензий России в обмен на поддержку Китая в Восточной Азии, поддержка позиции Москвы по Курилам в обмен на поддержку Пекина по Тайваню. Об этом пишет в своей статье дляВиктор Константинов.

Автор отмечает, что речь идет о стратегических подвижках, которые ведут к согласованию позиций по очень широкому кругу вопросов. Значит, Пекин готов рисковать своими интересами ради единства с Россией.

Одной из центральных проблем между КНР и Российской Федерацией всегда виделось столкновение интересов двух стран в стратегически важных для них регионах. Россия с опаской наблюдала за китайской экспансией в Центральной Азии, для Пекина неудобными были укрепляющиеся отношения Москвы со странами Юго-Восточной Азии, в том числе в военно-технической сфере и в вопросах международной безопасности (особенно острым был вопрос российско-вьетнамского партнерства).

Но предпринятая по инициативе Пекина перестройка Шанхайской организации сотрудничества позволяет согласовывать политику Китая и России в Центральной Азии, пишет эксперт. Таким образом, страны могут переводить ее в многосторонний формат и устранить тем самым главную опасность для их конструктивного диалога — игру центральноазиатских стран на противоречиях двух лидеров.

Схожие подвижки происходят и в других регионах. В последние пару лет Китай добился заметного потепления с Вьетнамом. Одновременно Пекин отказался от открытой критики в адрес российских нефтегазовых компаний, ведущих разведку на шельфе Вьетнама, в т.ч. в секторах, на которые претендует китайская сторона. Россия фактически поддержала Китай в территориальном споре с Филиппинами (учитывая проведение в 2016 г. совместных военно-морских маневров в Южно-Китайском море, можно говорить о достаточно высоком уровне политической поддержки).

"Наконец, достаточно активно работают трехсторонние диалоги Китая и России с Монголией и Пакистаном. Поворот России к Азии, произошедший на фоне конфликта с Западом в 2014 г., сделал Москву более восприимчивой к ситуации в ключевых для китайско-российских отношений регионах. Значит, вероятность достижения компромиссов, в чем заинтересованы и Китай, и Россия, будет лишь повышаться", – пишет Константинов.

Больше о потенциальном союзе Китая и России читайте в статье Виктора Константинова "" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".