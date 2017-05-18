Правительство Канады поддержало санкции против России за нарушение прав человека

Решение предполагает имплементацию "закона Магнитского" в Канаде.
Канада решила ввести санкции против России по «закону Магнитского»
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Министр иностранных дел Канады
Христя Фриланд сообщила о поддержке новых санкций против России правительством Канады. Новые санкции стали бы ответом на нарушение прав человека в России, сообщает ABC News
.
Правительство инициирует разработку "закона Магнитского" в Канаде, который поможет ввести новые санкции против России. Канал отмечает, что введение подобных санкции в других странах ухудшало отношения с Россией.
Ранее сообщалось, что Канада может ввести дополнительные санкции против России
за поддержку Асада. В частности, премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что его страна готова поддержать действия, которые покажут России ее ответственность за действия сирийского режима.
По материалам:
ZN.UA