Правительство Канады поддержало санкции против России за нарушение прав человека

Решение предполагает имплементацию "закона Магнитского" в Канаде.

Канада решила ввести санкции против России по «закону Магнитского» @inosmi.ru

Министр иностранных делХристя Фриланд сообщила о поддержке новых санкций против России правительством Канады. Новые санкции стали бы ответом на нарушение прав человека в России, сообщает ABC News

Правительство инициирует разработку "закона Магнитского" в Канаде, который поможет ввести новые санкции против России. Канал отмечает, что введение подобных санкции в других странах ухудшало отношения с Россией.

Ранее сообщалось, чтоза поддержку Асада. В частности, премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что его страна готова поддержать действия, которые покажут России ее ответственность за действия сирийского режима.