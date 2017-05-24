Исламские террористы атаковали Филиппины

В одной из провинций введено военное положение.
Представитель филиппинского лидера Эрнесто Абелья пояснил, что на такой шаг Дутерте пошел для активизации борьбы с экстремистами, связанными с группировкой "Исламское государство".
Атаку совершили боевики из группировок "Абу Саяф" и "Мауте". Во время контртеррористической операции погибли двое полицейских, 12 правоохранителей и военных получили ранения.
Напомним, ранее ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, где погибли 22 человека.Интерфакс , Радіо Свобода ,