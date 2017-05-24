Исламские террористы атаковали Филиппины

В одной из провинций введено военное положение.

Дутерте объявил военное положение в одной из провинций Филиппин

Боевики группировок, поклявшихся в верности ИГИЛ, захватили больницу и тюрьму на острове Минданао ( Филиппины ), сожгли несколько домов и католическую церковь. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил на острове военное положение и решил сократить свою поездку по России, где сейчас находится с официальным визитом.

Представитель филиппинского лидера Эрнесто Абелья пояснил, что на такой шаг Дутерте пошел для активизации борьбы с экстремистами, связанными с группировкой "Исламское государство".

Атаку совершили боевики из группировок "Абу Саяф" и "Мауте". Во время контртеррористической операции погибли двое полицейских, 12 правоохранителей и военных получили ранения.

Напомним, ранее ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, где погибли 22 человека.