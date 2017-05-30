Грузинские военные решили отказаться от советских пулеметов

Пулеметы Калашникова заменят на американское оружие.
Пулеметы сегодня продемонстрируют на стрельбище тренировочного центра, который используется армией Грузии совместно с НАТО и построен два года назад, сообщили в Минобороны Грузии.
В понедельник центр посетила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она находилась в Грузии с визитом в рамках прошедшей в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
На сессии ПА НАТО премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил о твердом намерении страны присоединиться к Североатлантическому альянсу. Парламентская ассамблея НАТО высказалась в поддержку этого курса.Интерфакс