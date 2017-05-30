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Грузинские военные решили отказаться от советских пулеметов

30 мая в 07:02


Пулеметы Калашникова заменят на американское оружие.

Грузия НАТО
Грузия стремится в НАТО
social.eadaily.com
В армии Грузии армии пулеметы Калашникова, произведенные еще в СССР, постепенно заменят на оружие стандартов НАТО. В частности, военных вооружат пулеметами М-240. Такие же стоят на вооружении армии США.

Пулеметы сегодня продемонстрируют на стрельбище тренировочного центра, который используется армией Грузии совместно с НАТО и построен два года назад, сообщили в Минобороны Грузии.

В понедельник центр посетила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она находилась в Грузии с визитом в рамках прошедшей в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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На сессии ПА НАТО премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил о твердом намерении страны присоединиться к Североатлантическому альянсу. Парламентская ассамблея НАТО высказалась в поддержку этого курса. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Грузия НАТО армия оружие
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