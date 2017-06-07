Глава МИД Канады засомневалась в лидерстве США - Globe and Mail

По мнению Фриланд, Канаде время укрепить свою армию и стать более заметным игроком в мире.

Христя Фриланд предлагает Канаде увеличить возможности своей армии. Flickr/Joseph Morris

Министр иностранных делХристя Фриланд заявила, что Оттава будет идти собственным путем на мировой сцене, потому что Канада не может больше полагаться на глобальное лидерство США.

Об этом, как сообщает канадская газета Globe and Mail, она сказала во время речи перед публикацией нового многомиллиардного проекта бюджета для Вооруженных сил Канады. Фриланд отбросила внешнюю политику американского президента под лозунгом "Америка прежде всего" и его намерения выйти из соглашений о свободной торговле, борьбе с климатическими изменениями, а также его отказ от защиты западных ценностей в противостоянии против авантюризма России и "Исламского государства".

Во время речи они не назвала имя президента США прямо, но выразила глубокую озабоченность относительно желания многих американских избирателей "сбросить с себя бремя мирового лидерства".

"Тот факт, что наши друзья и союзники поставили под сомнение важность носить мантию глобального лидера, заостряет внимание на необходимости для нас всех проложить собственный четкий и суверенный курс", - сказала Фриланд.

Она отметила, что Канада смогла рассчитывать на мощный американский военный щит после Второй мировой войны. Однако, разворот США требует от Канады нового подхода в защите либеральной демократии.

"Полагание на зонтик безопасности США делает нас страной-клиентом. Скажем прямо: канадская дипломатия и развитие иногда требуют жесткой силы", - добавила Фриланд.

По ее мнению, развитие собственной военной "жесткой силы" позволит справиться с международными вызовами, такими как провокации Северной Кореи, гражданская война в Сирии, "Исламское государство", российское вторжение в Украину и провокации в Балтии и тому подобное.

"Мы сделаем необходимое капиталовложение в нашу армию, не только чтобы решить проблему безответственного недофинансирования, но и чтобы поставить Вооруженные силы Канады на новый уровень, с новым оборудованием, тренировками, ресурсами, постоянным и предсказуемым финансированием", - сказала глава МИД Канады.

По ее словам, Канада с помощью увеличения военной силы и дипломатии сможет усилить значение своего голоса в мире. При этом, она призвала США признать важность своей роли крупнейшей экономической и военной силы в мире.

Напомним, что украинских военных полицейских будут тренировать инструкторы из Канады. В рамках курса его слушатели будут изучать специальные дисциплины. В частности, тактическую медицину, вопрос дозированного применения силы, досудебное расследование, тактико-специальные действия личного состава в составе подразделения.

Как сообщалось, 3 апреля министры обороны Украины и Канады Степан Полторак и Харджит Саджжан в подписали "Соглашение об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Канады".

По словам главы Минобороны Украины, Соглашение будет способствовать налаживанию контактов с представителями канадской оборонной промышленности, а также позволит улучшить обеспечение Украины современной военной техникой и вооружениями.