Глава МЧС России предложил штрафовать синоптиков

Раньше наказания синоптиков за неточный прогноз были возможны только в Туркменистане. Теперь и на России.

На России будут наказывать синоптиков за неверные прогнозы погоды yes-i-do.com.ua

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил финансово наказывать должностных лиц территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды.

"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", - сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.

Пучков пояснил, что "именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере".

В 2011 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор председателю национального комитета по гидрометеорологии при кабинете министров Туркменистана Батыру Халлыеву за неверный прогноз. Распоряжение президента также содержало предупреждение Халлыеву, что "в случае не исправления в кратчайшие сроки допущенных недостатков он будет освобожден от занимаемой должности".

В Украине прогнозами погоды иногда занимаются премьер-министры. Это довольно часто делал Николай Азаров (который в молодости работал дворником), и продолжает традицию Владимир Гройсман (получивший высшее образование заочно).