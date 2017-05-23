Франция и Германия собираются углублять интеграцию еврозоны

Для этой цели была создана франко-немецкая рабочая группа.
Среди главных пунктов сотрудничества – сокращение государственных и частных долгов, унификация политики налогообложения стран, усиления программ национальных реформ.
Напомним, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил про необходимость углублять интеграцию стран еврозоны. Одним из вариантов углубления такого сотрудничества Шойбле видит создание парламента еврозоны.Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать. Deutsche Welle (Українська редакція)