Франция и Германия собираются углублять интеграцию еврозоны

Для этой цели была создана франко-немецкая рабочая группа.

Германия и Франция выступили за более тесную интеграцию еврозоны

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во время встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мер договорились про более. Для этого министры договорились о создании франко-немецкой рабочей группы, которая разработает "дорожную карту" такого углубления интеграции, пишет DW

Среди главных пунктов сотрудничества – сокращение государственных и частных долгов, унификация политики налогообложения стран, усиления программ национальных реформ.

Напомним, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил про необходимость углублять интеграцию стран еврозоны. Одним из вариантов углубления такого сотрудничества Шойбле видит создание парламента еврозоны.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон рассказал, что. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.