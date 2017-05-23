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Франция и Германия собираются углублять интеграцию еврозоны

23 мая в 07:56

Для этой цели была создана франко-немецкая рабочая группа.

Еврозона
Германия и Франция выступили за более тесную интеграцию еврозоны
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во время встречи со своим французским коллегой Бруно Ле Мер договорились про более тесную интеграцию еврозоны. Для этого министры договорились о создании франко-немецкой рабочей группы, которая разработает "дорожную карту" такого углубления интеграции, пишет DW.

Среди главных пунктов сотрудничества – сокращение государственных и частных долгов, унификация политики налогообложения стран, усиления программ национальных реформ.

Напомним, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил про необходимость углублять интеграцию стран еврозоны. Одним из вариантов углубления такого сотрудничества Шойбле видит создание парламента еврозоны.

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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон рассказал, что Евросоюз нуждается в изменениях, иначе его ждет Frexit. По словам Макрона, Евросоюз является важной составляющей глобализированной Франции, однако его необходимо реформировать.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги министр Еврозона интеграция Германия Франция Евросоюз
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