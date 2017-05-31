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Франция и Германия опасаются ухудшения ситуации в Донбассе

31 мая в 15:59

МИД Франции сообщил об итогах встречи в "нормандском формате".

нормандская четверка
Франция и Германия переживают по поводу риска ухудшения обстановки на востоке Украины
tvc.ru
Франция и Германия, после встречи в "нормандском формате" на уровне заместителей министров по иностранным делам, определили ряд приоритетов в сфере безопасности, политической, экономической и гуманитарной проблематике. Страны опасаются ухудшение экономической, экологической и гуманитарной ситуации на востоке Украины, сообщил представитель французского министерства иностранных дел во время ежедневного брифинга.

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Как сообщалось, 30 мая в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Напомним, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным 29 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в ближайшее время провести  встречу в "нормандском формате" .

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла  без участия России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги иностранцы Франция Германия Украина
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