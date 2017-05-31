Франция и Германия опасаются ухудшения ситуации в Донбассе

МИД Франции сообщил об итогах встречи в "нормандском формате".

Франция и Германия переживают по поводу риска ухудшения обстановки на востоке Украины tvc.ru

Франция и Германия, после встречи в "нормандском формате" на уровне заместителей министров по иностранным делам, определили ряд приоритетов в сфере безопасности, политической, экономической и гуманитарной проблематике. Страны опасаются ухудшение экономической, экологической и гуманитарной ситуации на востоке Украины, сообщил представитель французского министерства иностранных дел во время ежедневного брифинга.

Как сообщалось, 30 мая

Напомним, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным 29 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах в ближайшее время провести встречу в "нормандском формате" .

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин использует период выборов в Германии и Франции, чтобы поставить на паузу работу "нормандской четверки".

24 марта встреча представителей министерств иностранных дел "нормандской четверки" в Париже прошла без участия России.