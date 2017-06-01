Финляндия может научить мир, как вести себя с Россией - Bloomberg

Хельсинки не спешат вступать в НАТО, хотя усиливают сотрудничество с Западом.

Финляндия помнит о том, что у нее рядом агрессор.

Величайшее достижениеза 100 лет независимости? Выживание. То, что было отдаленной угрозой для большинства стран на Западе, для северовосточного региона Евросоюза стало вопросом жизни или смерти.

Для Финляндии, которая делит с Россией 1300 километров границы, сохранение суверенитета остается центром политики даже через века после того, как она объявила о своей независимости от российского престола. Об этом сегодня пишет издание Bloomberg.

"Россия - постоянная дилемма для Финляндии. Она проблема без решения, с которой приходится иметь дело", - сказал бывший финский дипломат и посол в Москве Рене Ниберг.

"Для нас это не теория, как, к примеру, для Бельгии или Португалии", - добавил он.

Издание пишет, что в худшем случае последние 100 лет финской истории может повториться. И то, как страна до сих пор смогла сохранить независимость, таит в себе ценный урок. Российская аннексия Крыма подняла напряжения на континенте до самого высокого уровня со времен заваршення Холодной войны. А президент США Дональд Трамп ставит под сомнение целый послевоенный политический порядок.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую теперь иногда называют неофициальным лидером Европы, подчеркнула высокие ставки на этой неделе, сказав, что Европа теперь сама за себя. Трамп не смог заверить союзников по НАТО, что США выполнят обязательства о совместной обороне, зато он постоянно жаловался на то, что европейцы не витрачать 2% ВВП на армию.

И все эти факты найдут отклик в Финляндии. Северная страна остается за пределами НАТО, учитывая пожелания России. Но она все равно повышает расходы на оборону даже выше того уровня, о котором говорят в альянсе. Финляндия также заменяет свой флот истребителей F-18 на более современные военные самолеты, планируя потратить на это до 10 миллиардов долларов.

Финляндия усилила сотрудничество с другими западными странами после российской аннексии украинского Крыма. Хотя финская армия отвечает критериям НАТО, а премьер-министр Юха Сипиля заявил о том, что его страна оставляет за собой право присоединиться к альянсу, вряд ли стоит ожидать, что Финляндия присоединится к блоку.

"Финские отношения с НАТО - это как курить не без затяжки", - говорит Ниберг.

Также Финляндия пытается углубить сотрудничество с другими Североевропейскими странами. Короли и королевы Швеции, Дании, Норвегии, а также президент Исландии соберутся в Хельсинки сегодня, чтобы отметить столетие дружбы. Но финско-российские отношения все равно остаются на повестке дня. Финляндия слишком хорошо знает своего восточного соседа.

Ранее сообщалось, что Финляндия призвала увеличить оборонные бюджеты европейских стран. Финский президент также отметил, что европейские граждане нуждаются в сообщении о способности Брюсселя обеспечить безопасность внутри Союза. Этим самым президент поднял вопрос о возможном формировании системы коллективной безопасности внутри ЕС, которую ранее рассматривал Европарламент.

анее сообщалось, что армия Финляндии увеличится с 230 тысяч человек до 280 из-за напряженности в отношениях с Россией. Согласно отчету министерства обороны Финляндии, страна видит угрозу в активизации действий российских войск в Украине, Сирии и Балтийском регионе.