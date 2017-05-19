Европа разных скоростей приведет к катастрофе – МИД Польши

Ващиковский также обвинил ЕС в "двойных стандартах" и ответил на европейскую критику по теме беженцев.
Ващиковский также высказал неудовлетворенность критикой ЕС по поводу изменений законодательства Польши по вопросам конституционного суда. Министр обвинил Брюссель в "двойных стандартах" и отметил, что решение рассматривалось еще прошлым правительством. Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша не примет беженцев, поскольку они сами не хотят сюда.Юнкер предложил странам ЕС двигаться к более тесной интеграции с разной скоростью. По его мнению, не стоит сдерживать страны, которые уже готовы к более тесному сотрудничеству. Страны ЕС уже по-разному интегрированы между собой. 19 из 28 стран используют евро, в то время как Великобритания и Ирландия остаются за пределами Шенгенской зоны.
Financial Times писало, что Юнкер предлагает ЕС отказаться от принципов тесного союза в некоторых сферах. Он предлагает вернуть национальным правительствам некоторые регуляторные функции, которые сейчас входят в сферу ответственности Брюсселя.ZN.UA