Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ващиковский также обвинил ЕС в "двойных стандартах" и ответил на европейскую критику по теме беженцев.

Ващиковский раскритиковал новые инициативы ЕС по разной степени интеграции для разных членов business.ua

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказался против введения принципа "", который предполагает разные степени интеграции для разных членов Евросоюза. Министр отметил, что такая политика приведет к расколу и станет катастрофой для ЕС, пишет Politico

Ващиковский также высказал неудовлетворенность критикой ЕС по поводу изменений законодательства Польши по вопросам конституционного суда. Министр обвинил Брюссель в "двойных стандартах" и отметил, что решение рассматривалось еще прошлым правительством. Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша не примет беженцев, поскольку они сами не хотят сюда.

Ранее сообщалось, что президент Еврокомиссии Жан-Клодс разной скоростью. По его мнению, не стоит сдерживать страны, которые уже готовы к более тесному сотрудничеству. Страны ЕС уже по-разному интегрированы между собой. 19 из 28 стран используют евро, в то время как Великобритания и Ирландия остаются за пределами Шенгенской зоны.

Financial Times писало, что Юнкер предлагает ЕС отказаться от принципов тесного союза в некоторых сферах. Он предлагает вернуть национальным правительствам некоторые регуляторные функции, которые сейчас входят в сферу ответственности Брюсселя.