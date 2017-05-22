Эстония и Финляндия проведут наблюдательные полеты над Россией

Инспекторы проведут полеты соответственно с договором про открытое небо.

Эстонские и финские инспектора проведут наблюдательный полет над РФ

Совместная группа инспекторов из Эстонии и Финляндии проведет наблюдательные полеты над Россией на румынском самолете наблюдения Ан-30. Полет с инспекцией военных объектов и вооружений пройдет в рамках Договора про открытое небо.

Российская сторона отметила, что будет наблюдать, чтобы полет прошел в рамках регламента с применением только согласованной аппаратуры.

Ранее сообщалось, что совместная миссия Украины, Канады и Британии проведетв рамках реализации Договора по открытому небу. Полеты пройдут с одобрения российской и белорусской стороны в период с 2 по 6 мая.

Напомним, 16-19 января многонациональная инспекционная группа в составе представителей Украины, Канады и Дании в рамках Венского документа 2011 года проверила военную деятельность России в Ростовской области. Инспекторы выявили факт формирования в области, примыкающей в государственной границе Украины, мотострелковой дивизии численностью 10,5 тысяч человек. Также были обнаружены скопления артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска.

Согласно Венскому документу, у инспекторов есть 14 суток на обработку полученной информации, которая по официальным каналам поступит ко всем странам ОБСЕ, в том числе в Россию.

Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.