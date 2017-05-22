ЕС пришлось нарушить правила публикации законов для введения безвиза с Украиной 11 июня

Чтобы безвизовый режим заработал в дату, которую анонсировали ранее, официальный журнал ЕС нарушил регламент публикации.

Официальный журнал ЕС пошел на нарушение своего регламента для введение безвиза для Украины в ранее оговоренные сроки © European Council

Европейскому союзу пришлось пойти на нарушение официальных правил публикации законодательных актов в официальном журнале ЕС для того, чтобы безвизовый режим с Украиной заработал с 11 июня. Согласно своему регламенту, официальный журнал ЕС публикует законодательные акты со вторника по субботу. Однако для того, чтобы успеть в ранее оговоренный срок, документ, пишет " Европейская правда ".

Ранее сообщалось, что официальный журнал Европейского Союза в понедельник, 22 мая, опубликовал решение по предоставлению Украине визовой либерализации. Таким образом,с момента его опубликования, а именно в ночь на 11 июня.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.