Топ Новости
<
>

ЕС пришлось нарушить правила публикации законов для введения безвиза с Украиной 11 июня

22 мая в 14:40

Чтобы безвизовый режим заработал в дату, которую анонсировали ранее, официальный журнал ЕС нарушил регламент публикации.

Украина Евросоюз евроинтеграция
Официальный журнал ЕС пошел на нарушение своего регламента для введение безвиза для Украины в ранее оговоренные сроки
© European Council
Европейскому союзу пришлось пойти на нарушение официальных правил публикации законодательных актов в официальном журнале ЕС для того, чтобы безвизовый режим с Украиной заработал с 11 июня. Согласно своему регламенту, официальный журнал ЕС публикует законодательные акты со вторника по субботу. Однако для того, чтобы успеть в ранее оговоренный срок, документ был опубликован в понедельник, пишет "Европейская правда".

Читайте также: Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев
Ранее сообщалось, что официальный журнал Европейского Союза в понедельник, 22 мая, опубликовал решение по предоставлению Украине визовой либерализации. Таким образом, безвизовый режим для Украины вступит в силу через 20 дней с момента его опубликования, а именно в ночь на 11 июня.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги Украина Европа безвизовый Евросоюз
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.37
EUR 29.48
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...