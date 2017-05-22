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ЕС официально опубликовал решение по предоставлению Украине безвиза

22 мая в 11:45

Действие безвизового режима для Украины официально начнется с 11 июня.

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Безвиз официально вступает в силу в ночь на 11 июня
siaivo / Depositphotos
Официальный журнал Европейского Союза в понедельник, 22 мая, опубликовал решение по предоставлению Украине визовой либерализации. Таким образом безвизовый режим для Украины вступит в силу через 20 дней с момента его опубликования, а именно в ночь на 11 июня.

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Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина безвизовый виза Европа
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