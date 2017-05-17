ЕС назвал крайние сроки для Польши и Венгрии по приему беженцев

Страны, которые не выполнят свою квоту, попадут под санкции.

Евросоюз готов штрафовать за невыполнение квот по принятию беженцев Flickr/Rock Cohen

Евросоюза назвал июнь крайним сроком по принятию своей квотыАвстрией, Польшей и Венгрией. В июне Еврокомиссия готова начать процесс наказания нарушителей, которые не выполнили свои квоты, сообщает DW

Ранее сообщалось, чтоза непринятие беженцев. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс раскритиковал страны ЕС за невыполнение взятых обязанностей по распределению беженцев.

Напомним, что глава фракции СДПГ в Бундестаге заявил, что Европейский Союз должен "вернуть себе контроль над миграционными процессами". По мнению политика, Тунис и Марокко должны превратиться из стран-транзитеров мигрантов в страны, их принимающие, подобно Турции.