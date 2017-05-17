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ЕС назвал крайние сроки для Польши и Венгрии по приему беженцев

17 мая в 11:58

Страны, которые не выполнят свою квоту, попадут под санкции.

Флаг Евросоюза
Евросоюз готов штрафовать за невыполнение квот по принятию беженцев
Flickr/Rock Cohen
Евросоюза назвал июнь крайним сроком по принятию своей квоты беженцев Австрией, Польшей и Венгрией. В июне Еврокомиссия готова начать процесс наказания нарушителей, которые не выполнили свои квоты, сообщает DW.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила штрафами странам ЕС за непринятие беженцев. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс раскритиковал страны ЕС за невыполнение взятых обязанностей по распределению беженцев.

Напомним, что глава фракции СДПГ в Бундестаге заявил, что Европейский Союз должен "вернуть себе контроль над миграционными процессами". По мнению политика,  Тунис и Марокко должны превратиться из стран-транзитеров мигрантов в страны, их принимающие, подобно Турции.

По материалам: ZN.UA
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Тэги беженцы Еврокомиссия квоты контроль
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