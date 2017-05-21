Эрдоган снова возглавил правящую партию Турции

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

За президента отдали голоса почти 1,5 тысячи делегатов съезда "Партии справедливости и развития".

Эрдоган перестал быть неформальным лидером "партии справедливости и развития"

Президента Турцииснова избрали председателем "Партии справедливости и развития".

Голоса за президента страны отдали 1414 делегатов III съезда партии в Анкаре 21 мая, передает Anadolu.

Эродоган заявил, что партсъезд "положит начало новому этапу развития партии и страны в целом".

"Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих сферах, в том числе, в экономической области и в сфере борьбы с терроризмом", – подчеркнул президент Турции.

Эрдоган покинул пост председателя "Партии справедливости и развития" после победы на президентских выборах в 2014 году. В соответствии с требованиями Конституции, президенту страны запрещалось быть членом какой-либо партии. После конституционного референдума о расширении полномочий президента это требование из Основного закона убрали.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, сторонники которой с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предложили 18 поправок в Основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.