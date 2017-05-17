Экс-информатора Wikileaks Челси Мэннинг выпустили из тюрьмы

Мэннинг провела в тюрьме всего 4 из 35 лет, к которым она была приговорена в 2013 году.

Челси Мэннинг была досрочно освобождена из тюрьмы en.wikipedia.org

Бывший информаторЧелси Мэннинг вышла из военной тюрьмы в Канзасе после четырех лет заключения. Мэннинг вышла на 28 лет раньше срока, к которому она была приговорена в 2013 году, из-за смягчения ей наказания экс-президентом Бараком Обамой, сообщает BBC

Мэннинг была осуждена в 2013 году на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов WikiLeaks.

Вместе с тем, ранее Ассанж заявлял о том, что готов сдаться США при условии освобождения своего информатора - бывшего офицера армии США Челси Мэннинга.