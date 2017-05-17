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Экс-информатора Wikileaks Челси Мэннинг выпустили из тюрьмы

17 мая в 15:57

Мэннинг провела в тюрьме всего 4 из 35 лет, к которым она была приговорена в 2013 году.

Челси Мэннинг
Челси Мэннинг была досрочно освобождена из тюрьмы
en.wikipedia.org
Бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг вышла из военной тюрьмы в Канзасе после четырех лет заключения. Мэннинг вышла на 28 лет раньше срока, к которому она была приговорена в 2013 году, из-за смягчения ей наказания экс-президентом Бараком Обамой, сообщает BBC.

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Мэннинг была осуждена в 2013 году на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов WikiLeaks.

Вместе с тем, ранее Ассанж заявлял о том, что готов сдаться США при условии освобождения своего информатора -  бывшего офицера армии США Челси Мэннинга.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США информатор заключение WikiLeaks
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