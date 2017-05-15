Экологи США предупредили об опасности стены на границе с Мексикой для карликовых леопардов

В Техасе осталось около 50 особей оцелотов.

Строительство стены на границе с Мексикой нанесет вред экосистеме Техаса en.wikipedia.org

Строительствосоздаст серьезную угрозу выживанию популяции оцелотов (карликовых леопардов) в США. Единственный шанс для их выживания – связь с более крупными популяциями в Мексике, заявляют экологи Национального заповедника Рио-Гранде в Техасе.

"Стена может изменить всю экологию региона. А если она будет бетонной, то это остановит все. Некоторые птицы смогут перелетать, но больше никто не пройдет. Даже мышь не пролезет", – пояснил эколог Скотт Никол в комментарии "Голосу Америки".

Забор на границе США и Мексики, построенный при президенте Джордже Буше-младшем, разрезал природный заповедник на две части, что привело к усложнению экологической ситуации в долине Рио-Гранде, где проживают как минимум 19 видов животных, которые находятся под охраной федерального правительства.

Во время природных катаклизмов местная река выходит из берегов, и стена может лишить животных возможности спасаться от стихии, предупреждают ученые.

Ранее сообщалось, что стена, которую Дональд Трамп обещал построить на американо-мексиканской границе, будет стоить США 21,6 миллиардов долларов, а время ее возведения растянется на три с половиной года.

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.