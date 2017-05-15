Экологи США предупредили об опасности стены на границе с Мексикой для карликовых леопардов

В Техасе осталось около 50 особей оцелотов.
"Стена может изменить всю экологию региона. А если она будет бетонной, то это остановит все. Некоторые птицы смогут перелетать, но больше никто не пройдет. Даже мышь не пролезет", – пояснил эколог Скотт Никол в комментарии "Голосу Америки".
Забор на границе США и Мексики, построенный при президенте Джордже Буше-младшем, разрезал природный заповедник на две части, что привело к усложнению экологической ситуации в долине Рио-Гранде, где проживают как минимум 19 видов животных, которые находятся под охраной федерального правительства.
Во время природных катаклизмов местная река выходит из берегов, и стена может лишить животных возможности спасаться от стихии, предупреждают ученые.
Ранее сообщалось, что стена, которую Дональд Трамп обещал построить на американо-мексиканской границе, будет стоить США 21,6 миллиардов долларов, а время ее возведения растянется на три с половиной года.
В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики.Голос Америки (Українська служба)