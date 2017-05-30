Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега умер в возрасте 83 лет

Последние годы Норьега проводил в панамской тюрьме.

Мануэль Норьега, который в 80-х был диктатором в Панаме, умер в возрасте 83 лет Wikimedia commons

Бывший диктатор Панамы, который фактически управлял страной с 1983 по 1989 год, умер в возрасте 83 лет. О смерти президента сообщил, в том числе, и действующий президент Панамы Хуан Карлос Варела, который отметил, что эта смерть закрыла главу истории страны, пишет AP

В 1989 году американские спецслужбы провели операцию, во время которой Норьега был отстранен от власти и вывезен в США. Там над ним состоялся суд и бывший диктатор был приговорен к 40 годам тюремного заключения, хотя позже срок был сокращен до 30 лет.

В 2010 году США выдали Норьегу Франции, где ему было предъявлено. Французский суд приговорил бывшего диктатора Панамы к семи годам тюрьмы и штрафу в несколько миллионов евро.

В 2011 году Франция выдала Норьегу Панаме, где его в 1995 году заочно приговорили к 20 годам заключения по обвинению в убийстве политических оппонентов в 1983-1989 годах.