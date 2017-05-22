Страны Евросоюза соберутся, чтобы обсудить новую позицию Британии по выплате своих денежных обязательств.

Британия угрожает ЕС выходом из переговоров по Brexit из-за требований больших выплат alexlmx / Depositphotos

Британия угрожает Евросоюзу выйти из переговорного процесса по Brexit если европейские страны не пересмотрят пункт с требованием. Представители стран ЕС соберутся для обсуждения дальнейших действий по новой позиции британского правительства, сообщает Bloomberg

Евросоюз озвучивал разные цифры финансовых обязательств, которые должна выполнить Британия перед тем, как покинет Союз. Цифры варьировались в значительном диапазоне и достигали 100 миллиардов евро. Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что ЕС должен принимать во внимание и те сумы, которые Британия выплачивала раньше. А министр по выходу Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что даже сума в 1 миллиард евро является неприемлемой.

Ранее сообщалось, что министр по выходу Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что его страна. По словам министра, Британия заплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами, а не то "что просто захотелось Евросоюзу".

Ранее The Guardian сообщало, что Юнкер уже ждет возвращения Британии в ЕС. При этом, он выразил сожаление, что страна оставляет союз сейчас.