Британия угрожает ЕС выходом из переговоров по Brexit

Страны Евросоюза соберутся, чтобы обсудить новую позицию Британии по выплате своих денежных обязательств.
Евросоюз озвучивал разные цифры финансовых обязательств, которые должна выполнить Британия перед тем, как покинет Союз. Цифры варьировались в значительном диапазоне и достигали 100 миллиардов евро. Премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что ЕС должен принимать во внимание и те сумы, которые Британия выплачивала раньше. А министр по выходу Британии из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что даже сума в 1 миллиард евро является неприемлемой.не собирается платить 100 миллиардов долларов за Brexit. По словам министра, Британия заплатит только то, что предусмотрено ее обязательствами, а не то "что просто захотелось Евросоюзу".
Ранее The Guardian сообщало, что Юнкер уже ждет возвращения Британии в ЕС. При этом, он выразил сожаление, что страна оставляет союз сейчас.ZN.UA