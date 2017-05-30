При этом, в Вашингтоне не указывают причину, по которой Кувелье был исключен из американских войск.

Из армии США выгнали бывшего русского террориста с Донбасса.

Гийом Кувелье воевал на стороне пророссийских боевиков ви принимал участие в "правых" политических движениях в Европе, прежде чем вступить в ряды армии США.

Теперь, как сообщает лояльное к Демократической партии издание Washington Post, его исключили из Вооруженных сил. 29-летний американский солдат, который имеет также гражданство Франции, был членом французской ультранационалистической группы. Позже, в 2014 году, он отправился на Восток Украины и присоединился к российским захватническим силам. Через год после того он оказался в Ираке, где воевал на стороне курдских отрядов. Прошлого января он прошел базовую подготовку в армии США.

Издание отмечает, что до недавнего времени Кувелье проходил военную службу на военной базе на Гавайях, где был пехотинцем. Еще в апреле он признал, что воевал против Украины на стороне российских сил.

Пресс-секретарь Вооруженных сил США лейтенант Дженифер Джонсон подтвердила, что Кувелье на прошлой неделе был уволен из американской армии. Однако, она отказалась называть причину увольнения, а также заметила, что его увольнение было не почетным и не позорным.

"Солдаты со статусом новобранцев со сроком службы менее 180 дней обычно увольняются без характеристики", - сказала Джонсон.

Напомним, что в начале войны в Донбассе иностранцы воевали по обе стороны фронта. Издание La Stampa писало, что итальянские наемники воюют в Донбассе. Большинство из них с оружием выступают на стороне российских боевиков, объясняя свое решение нехваткой денег, ненавистью к европейских чиновников или фашизмом.