Завтра в Украине стартует основная сессия ВНО 2017 года

Допуск абитуриентов к пункту тестирования по украинскому языку и литературе будет продолжаться с 10:15 до 10:50.

В Украине открывается очередная сессия ВНО ipc-feodosia.org

23 мая с тестирования по украинскому языку и литературе начнется основная сессия внешнего независимого оценивания () 2017 года. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что допуск абитуриентов к пункту тестирования будет продолжаться с 10:15 до 10:50, а начало ВНО намечено на 11:00.

В УЦОКО напомнили, что вход участников на места проведения ВНО осуществляется при наличии таких документов: оригинала Сертификата ВНО; паспорта или прочего документа, серия и номер которых указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании; Приглашения-пропуски участники должны распечатать самостоятельно.

Участником ВНО также советуют заранее ознакомиться с адресом прохождения ВНО по украинскому языку и литературе, который указан в приглашении-пропуске на иформационных страницах.

Напомним, согласно соцопросу фонда "Демократические инициативы", население Украины стабильно поддерживает систему поступления в вузы через внешнее независимое оценивание.

Подробнее об основных направлениях развития ВНО читайте в статье Оксаны Онищенко "ВНО — ватерпас реформ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".