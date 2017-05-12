За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

Боевики обстреляли позиции украинских военных 53 раза.

Двое украинских военных погибли, еще шестеро получили ранения Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие сутки боевики 53 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО. Погибли двое украинских военных, еще шестеро получили ранения.

На донецком направлении боевики обстреляли украинских военных возле Авдеевки и Луганского из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 120 и 82 мм. Возле Песков, Луганского и Новгородского боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска и Верхнеторецького украинские позиции обстреливали из вооружения БМП.

На луганском направлении, возле Новозвановки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, а возле Валуйского – из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении, возле Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя боевики вели обстрелы, чаще всего из стрелкового оружия, гранатометов различных систем, иногда применяли вооружение БМП. Возле Марьинки украинские позиции обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и 82-мм минометов. Возле Марьинки и Лебединского также работали снайперы боевиков.

Напомним, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли минометы запрещенных Минскими договоренностями калибров, а

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".