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ЮНИСЕФ в следующем году начнет поддержку молодежных инициатив в Украине

2 июня в 08:57


Детский фонд ООН будет поддерживать молодежные инициативы в городах

юнисеф
ЮНИСЕФ обещает поддержку молодежи Украины
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) планирует со следующего года ввести поддержку молодежных инициатив в Украине.

"Эта программа рассчитана прежде всего на молодежь. ЮНИСЕФ предоставляет небольшие гранты на реализацию идей, которые молодежь хочет основать в своем городе. Эти проекты должны быть ориентированы на пользу для общества. В следующем году мы планируем по всей Украине реализовать такие проекты, чтобы больше привлекать молодежь", - сообщила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис во время детской конференции, организованной Фондом совместно с Министерством здравоохранения, пишет  "Укринформ".

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ЮНИСЕФ уже предоставляет поддержку молодежным проектам на востоке Украины, в частности в Мариуполе и Краматорске, и большинство из них связаны со школой. 

Ранее в ЮНИСЕФ сообщали, что на сегодня более 740 школ, находящихся в районах, пострадавших от конфликта на Востоке Украины – разрушены или повреждены

По материалам: Укринформ
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Тэги молодежь Украина ЮНИСЕФ поддержка ООН
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