ЮНИСЕФ в следующем году начнет поддержку молодежных инициатив в Украине



Детский фонд ООН будет поддерживать молодежные инициативы в городах

ЮНИСЕФ обещает поддержку молодежи Украины

Детский фонд ООН () планирует со следующего года ввести поддержку молодежных инициатив в Украине.

"Эта программа рассчитана прежде всего на молодежь. ЮНИСЕФ предоставляет небольшие гранты на реализацию идей, которые молодежь хочет основать в своем городе. Эти проекты должны быть ориентированы на пользу для общества. В следующем году мы планируем по всей Украине реализовать такие проекты, чтобы больше привлекать молодежь", - сообщила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис во время детской конференции, организованной Фондом совместно с Министерством здравоохранения, пишет "Укринформ".

ЮНИСЕФ уже предоставляет поддержку молодежным проектам на востоке Украины, в частности в Мариуполе и Краматорске, и большинство из них связаны со школой.

Ранее в ЮНИСЕФ сообщали, что на сегодня более 740 школ, находящихся в районах, пострадавших от конфликта на Востоке Украины – разрушены или повреждены