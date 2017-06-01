Каждая пятая школа в пострадавших от войны районах Донбасса разрушена или повреждена – ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН поддерживает местные департаменты образования на Востоке Украины.

Война в Донбассе привела к уничтожению сотен школ РБК-Украина

На сегодня более 740 школ, находящихся в районах, пострадавших от конфликта на Востоке Украины – разрушены или повреждены, заявила глава представительства ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) в Украине Джованна Барберис.

Комментарий представителя ЮНИСЕФ приводит в своем материале для ZN.UA Алла Котляр. По ее словам, необходимость реформировать систему образования Украины стала особенно неотложной в условиях продолжающегося конфликта.

"Более 740 школ (каждая пятая в пострадавших районах) были разрушены или повреждены. ЮНИСЕФ участвует в реформировании общего среднего образования "Новая украинская школа" 2017—2020. Мы предоставляем техническую поддержку в создании нового содержания образования, ориентированного на формирование ключевых компетенций для жизни, т.н. "жизненных навыков", – указала Барберис.

По ее словам, ЮНИСЕФ также работает на Востоке Украины для внедрения концепции "Безопасная школа" как благоприятной среды для развития ребенка и защиты его от насилия и буллинга (школьного хулиганства – ред.).

Помимо этого, организация поддерживает в восточных регионах Украины местные департаменты образования: помогает отстраивать школы и увеличивать количество мест в дошкольных и школьных учебных заведениях.

Напомним, сегодня, 1 июня, во всем мире уже в 67-й раз подряд отмечают День защиты детей.

Подробнее о ключевых задачах и вызовах в сфере защиты прав детей в Украине читайте в материале Аллы Котляр "Не ангелы, или Любовь по праздникам" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".