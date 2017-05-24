Юбилейный 25-й "Пробег под каштанами" в Киеве соберет около 10 тысяч человек

С Михайловской площади участники пробега отправятся по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – вул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик - Майдан Независимости.

К юбилейному "Пробегу под каштанами" присоединится рекордное количество участников probeg.kiev.ua

В рамках празднования Дня Киева состоится юбилейный 25-й открытый легкоатлетический благотворительный "", к которому, по ожиданиям организаторов, присоединится рекордное количество участников – около 10 тысяч человек.

Самая массовая спортивно-благотворительная акция в Украине в этом году состоится 28 мая с 9:00 до 15:00, сообщает пресс-служба КГГА. Чтобы принять участие в пробеге необходимо сделать благотворительный взнос.

С 2002 года собранные в рамках проекта средства – всего более 380 тыс. долларов – направляются на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Каждый желающий сможет выбрать свой вариант забега. Так, для малышей 6-14 месяцев, которые еще не умеют самостоятельно ходить, предусмотрены "Пробег в ходунках". Также разработаны маршруты для детей до 15 лет, для участников со специальной спортивной подготовкой, для спортсменов на колясках, а также для тех, кто не имеет специальной подготовки.

Место встречи – Михайловская площадь. Оттуда участники благотворительного пробега отправятся по маршруту: Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – вул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – разворот возле Майдана Независимости и в обратном направлении.

По маршруту пробега планируется ограничение движения транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, празднование Дня Киева в этом году предусматривает проведение 30 различных мероприятий на общегородском уровне, еще около 150 мероприятий пройдет в районах города в течение недели. День Киева - праздник, посвященный городу Киев, который ежегодно проводится в последнее воскресенье мая. Во время Дня Киева, который растягивается на несколько дней, проводятся многочисленные мероприятия.