Взрыв на частной СТО вызвал большой пожар в Днепровском районе Киева

Горел частный дом со станцией техобслуживания.

В Днепровском районе столицы прогремел взрыв, после чего загорелся частный дом с пристроенной станцией технического обслуживания. В помещении СТО было много топлива, из-за чего пожар распространился на большую площадь, сообщает ГУ ГосЧС в Киеве. Сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу ул. Профсоюзная, 21/3, поступило в 13:34. Прибыв в 13:46 на место вызова, пожарные установили, что горит частный жилой доме размером 20х30 м, к которому пристроено помещение, используемое как станция технического обслуживания.

К 15:20 спасателям удалось локализовать пожар на площади 400 м2, а к 15:48 – полностью потушить. В тушении пожара приняли участие 60 человек с 13 единицами техники. Информации о пострадавших нет.

Вчера в Броварах сгорел склад пиломатериалов. Пожарные продолжают гасить небольшие очаги пожара, который разгорелся на площади 1,5 тыс. м2. Пострадавших нет.