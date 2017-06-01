Высший спецсуд решил рассекретить заседания суда по делу Гонгадзе

Аудиозаписи Печерского суда просил рассекретить представитель потерпевшего.
Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. Мать журналиста Леся Гонгадзе отказывалась признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.пожизненное заключение за убийство журналиста Гонгадзе. Однако ни Пукач, ни семья Гонгадзе с приговором не согласны. На суде обвиняемый намекал, что мотивы для убийства журналиста были у экс-президента Леонида Кучмы и главы его администрации Владимира Литвина.
Мирослава Гонгадзе отметила, что суд не назвал и не наказал главных виновников смерти ее мужа - заказчиков убийства.
В феврале 2015 года генеральный прокурор Виктор Шокин возобновил досудебное расследование уголовного дела по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе и создал следственную группу по расследованию дела.Интерфакс-Украина