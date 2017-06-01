Высший спецсуд решил рассекретить заседания суда по делу Гонгадзе

Аудиозаписи Печерского суда просил рассекретить представитель потерпевшего.

Аудиозаписи с суда над Пукачем рассекретят rferl.org

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение рассекретить аудиозаписи Печерского суда по обвинению бывшего главы департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача, которого осудили за убийство Георгия Гонгадзе. Суд постановил рассекретить аудиозаписи по ходатайству представителя потерпевшего Алексея Подольского.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. Мать журналиста Леся Гонгадзе отказывалась признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

В январе прошлого года суд оставил бывшему генералу МВД Алексею Пукачуза убийство журналиста Гонгадзе. Однако ни Пукач, ни семья Гонгадзе с приговором не согласны. На суде обвиняемый намекал, что мотивы для убийства журналиста были у экс-президента Леонида Кучмы и главы его администрации Владимира Литвина.

Мирослава Гонгадзе отметила, что суд не назвал и не наказал главных виновников смерти ее мужа - заказчиков убийства.

В феврале 2015 года генеральный прокурор Виктор Шокин возобновил досудебное расследование уголовного дела по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе и создал следственную группу по расследованию дела.