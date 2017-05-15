Второй транш 300-миллионного штрафа "Тедис Украина" зачислен в госбюджет - ГПУ

Причинами задержки в попадании части средств на казначейские счета стали ограничения, связанные с расследованием уголовного дела в отношении руководства компании.

В ГПУ отчитались о поступлении на казначейские счета средств штрафа "Тедис Украина" Василий Артюшенко, ZN.UA

Второй транш трехсотмиллионного штрафа, наложенного ООО "", зачислен в государственный бюджет, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш 300-миллионного штрафа, наложенного на ООО "Тедис-Украина", зачислен в госубюджет. Первый транш в сумме 106 505 700 грн. был перечислен сразу – 26 апреля 2017 года", – указала она.

По словам Сарган, причинами задержки в попадании части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководства компании.

"Однако уже в субботу, 13 мая, с банковских счетов "Тедис-Украина", в соответствии с платежными поручениями, опубликованными на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечисены в адрес Госказначейства", – указала она, сопроводив свою публикацию платежками на вторую часть штрафа.

Лариса Сарган / Facebook

Лариса Сарган / Facebook

Напомним, 26 апреля прокурор Юрий Луценко сообщил, что компания "Тедис Украина" уплатила 300 миллионов гривень штрафа, а у ее руководства были проведены обыски. По словам генпрокурора, ГПУ получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании "Тедис" - граждан РФ.

11 мая Печерский районный суд Киева снял арест со счетов оптового дистрибьютора сигарет "Тедис Украина". Согласно постановлению, в апреле текущего года суд арестовал денежные средства "Тедиса" на счетах в "ПриватБанке" и "Райффайзен Банке Аваль", после чего компания обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения.