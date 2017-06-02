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Во Львове неизвестные облили краской советский монумент Славы

2 июня в 12:28

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

 

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Фото Иван Кривой / tvoemisto.tv

Неизвестные злоумышленники облили краской две фронтальные статуи советского солдата и Родины-матери, а также горельефы не стеле монумента Славы во Львове. "Сегодня, 2 июня, в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской монумент Славы. На место происшествия направлен наряд полиции, а также следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.

Монумент в верхней части Центрального парка культуры и отдыха, неподалеку от Академии сухопутных войск, был открыт в мае 1970 года. Ансамбль состоит из 30-метрового пилона, бронзовой центральной группы и массивной гранитной стелы с крупными рельефами из кованой меди. Центр ансамбля составляет скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери. На вертикальном пилоне - горельефы, олицетворяющие основные рода войск: пехотинец, танкист, артиллерист, летчик, матрос.

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В МИД Украины назвали провокацией демонтаж памятника воинам УПА под Перемышлем. Украинский МИД ожидает от польской стороны разъяснений относительно инцидента.

 

По материалам: 112.ua
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