Во Львове неизвестные облили краской советский монумент Славы

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители выясняют обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Неизвестные злоумышленники облили краской две фронтальные статуи советского солдата и Родины-матери, а также горельефы не стеле монумента Славы во Львове. "Сегодня, 2 июня, в 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Стрыйской во Львове неизвестные облили красной краской монумент Славы. На место происшествия направлен наряд полиции, а также следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства, проводятся следственные действия.

Монумент в верхней части Центрального парка культуры и отдыха, неподалеку от Академии сухопутных войск, был открыт в мае 1970 года. Ансамбль состоит из 30-метрового пилона, бронзовой центральной группы и массивной гранитной стелы с крупными рельефами из кованой меди. Центр ансамбля составляет скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери. На вертикальном пилоне - горельефы, олицетворяющие основные рода войск: пехотинец, танкист, артиллерист, летчик, матрос.

В МИД Украины назвали провокацией демонтаж памятника воинам УПА под Перемышлем. Украинский МИД ожидает от польской стороны разъяснений относительно инцидента.