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Власти Австрии выделят 1 млн евро на разминирование Донбасса

7 июня в 14:48

Половину суммы предоставят Фонд внешней опасности стихийных бедствий и Агентство развития Австрии.

разминирование мины1 Донбасс
Украина получит средства на разминирование Донбасса.
OSCE
Правительство Австрии выделит 1 млн евро на проекты по разминированию территорий Донбасса, сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Глава австрийского ведомства написал, что доволен сегодняшним решением Совета министров предоставить 1 млн евро Международному комитету Красного Креста на разминирование востока Украины.

Также он сообщил, что половину этой суммы выделит Фонд внешней опасности стихийных бедствий и Агентство развития Австрии.

"Министр иностранных дел Курц анонсировал выделение 1 млн евро на проекты разминирования в восточной Украине. Хорошее начало визита министра", – прокомментировал в своем Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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Ранее сообщалось, что правительство Японии предоставит 3,9 миллиона долларов США для поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины, и для восстановления Донбасса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Австрия министр Донбасс
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