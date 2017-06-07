Власти Австрии выделят 1 млн евро на разминирование Донбасса

Половину суммы предоставят Фонд внешней опасности стихийных бедствий и Агентство развития Австрии.

Украина получит средства на разминирование Донбасса. OSCE

Правительство Австрии выделит 1 млн евро на проекты по, сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Глава австрийского ведомства написал, что доволен сегодняшним решением Совета министров предоставить 1 млн евро Международному комитету Красного Креста на разминирование востока Украины.

Freue mich über heutigen Beschluss im #Ministerrat, insgesamt 1Mio EUR für Entminungsprojekte des #IKRK in #Ostukraine bereit zu stellen.1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 июня 2017 г.

Также он сообщил, что половину этой суммы выделит Фонд внешней опасности стихийных бедствий и Агентство развития Австрии.

"Министр иностранных дел Курц анонсировал выделение 1 млн евро на проекты разминирования в восточной Украине. Хорошее начало визита министра", – прокомментировал в своем Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Міністр закордонних справ @sebastiankurz анонсував виділення €1 млн на проекти розмінування у Сх. Україні. Добрий початок візиту міністра! — olexander scherba (@olex_scherba) 7 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что правительство Японии предоставит 3,9 миллиона долларов США для поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины, и для восстановления Донбасса.