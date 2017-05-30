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В Запорожской области столкнулись два автобуса

30 мая в 11:25

Травмированы 32 человека, погибших нет.

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Фото 0619.com.ua

ДТП произошло рано утром в Мелитопольском районе Запорожской области, на перекрестке трассы Харьков-Симферополь и дороги, которая ведет в поселок Мирный. Микроавтобус Мерседес Спринтер не уступил дорогу "Богдану", полному пассажиров. От удара второй автобус опрокинулся. На место происшествия приехали пять карет скорой помощи. 13 человек были госпитализированы в центральную районную больницу, их состояние медики оценивают, как стабильное. 10 человек доставлены в Мелитопольскую травматологию. У пострадавших переломы конечностей, травмы головы и позвоночника. Всего травмы получили 32 человека, погибших в ДТП нет.

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По материалам: 0619.com.ua
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Тэги Мелитополь дорога Запорожье ДТП автобус больница Богдан микроавтобус трасса пассажиры происшествие
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