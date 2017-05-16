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В ВСУ создали учебный центр тактической медицины

16 мая в 06:01

Военнослужащих, у которых уже есть боевой опыт, будут учить оказывать домедицинскую помощь по стандартам НАТО.

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Фото Сайт Минобороны Украины

В Украине открылся первый учебный центр тактической медицины Вооруженных сил Украины, в котором медицинских специалистов ВСУ будут учить оказывать домедицинскую (первую) помощь раненным и больным бойцам по стандартам НАТО.

Центр тактической медицины открыли в учебном центре Сухопутных войск в пгт Десна Черниговской области. Курсантами центра, которых будут обучать 16 недель, станут военнослужащие, у которых уже есть соответствующий боевой опыт. До конца года планируется обучить 200 специалистов. Часть из них смогут остаться в центре, работать инструкторами, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Боевые медики" должны работать на уровне взвода непосредственно на передовой. В его обязанности входит домедицинская помощь и эвакуация больных и раненных, а также помощь врачам.  Ранее взводных медиков в украинской армии не было.

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Дя того, чтобы получить такую должность, специальное медицинское образование не требуется. Необходимо пройти курс в учебном центре (3 – 5 месяцев) и постоянно практиковаться. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги медицина помощь учеба Украина ВСУ
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